Arequipa: chofer y copiloto se salvan de morir tras violento accidente

Un chofer y su copiloto resultaron heridos luego de que el tráiler de carga pesada en el que viajaban se despistara y cayera a un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad. El accidente ocurrió en el kilómetro 788 de la Panamericana Sur, cerca del cementerio de Ocoña, en la provincia de Camaná.

Según las primeras versiones, el conductor habría realizado una maniobra para evitar impactar contra una camioneta que circulaba por la vía. Esta acción habría provocado que perdiera el control del tráiler, que terminó saliéndose de la carretera y cayendo por la pendiente.

Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse, generando momentos de tensión en la zona. Afortunadamente, el chofer y su copiloto lograron salir de la cabina antes de que las llamas se propagaran por completo y alcanzaran otras partes de la pesada unidad.

BRINDARON AUXILIO

Otros transportistas que circulaban por la Panamericana Sur se detuvieron para brindar auxilio a los heridos y ayudarlos a salir del lugar. Ambos fueron trasladados hasta el hospital de Camaná para recibir atención médica, mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.