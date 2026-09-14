Declararían a ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’ como grupos hostiles para enfrentar al crimen

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, acudió a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para sustentar parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Una de las propuestas plantea modificar la normativa para considerar como “grupos hostiles” a organizaciones criminales que operan en el país y que estarían involucradas en delitos como extorsión, sicariato y otras actividades ilícitas.

Durante su exposición, Belaunde mencionó a organizaciones transnacionales como Los Choneros, el Comando Vermelho y el Tren de Aragua, además de bandas nacionales como Los Pulpos y La Jauría. Según explicó, esta modificación permitiría que las Fuerzas Armadas, utilizando sus capacidades de inteligencia y estructura militar, puedan desplegar operaciones contra objetivos de alto valor vinculados a estas organizaciones criminales.

El ministro también informó que el Gobierno evalúa acondicionar terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas para habilitar espacios temporales destinados a extranjeros indocumentados que hayan cometido actos ilícitos. La propuesta busca ampliar el tiempo disponible para concretar una expulsión, pasando del plazo actual de aproximadamente tres días a una semana, durante la cual estas personas permanecerían en instalaciones habilitadas para tal fin.

PEDIDO DE FACULTADES

Mientras el Ejecutivo sustenta sus propuestas, la bancada del Partido Cívico Obras continúa evaluando el pedido de facultades legislativas. Sus integrantes sostuvieron una reunión privada con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para analizar las medidas planteadas y señalaron que en los próximos días podrían fijar una posición oficial sobre la solicitud del Gobierno.