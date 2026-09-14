AFP: evalúan complemento estatal para pensiones de hasta S/600

La medida plantea que los afiliados a una AFP que cumplan 65 años y acrediten al menos 20 años de aportes puedan acceder a un complemento estatal si sus fondos no son suficientes para alcanzar una pensión de S/600.

¿Quiénes podrían acceder al beneficio?

Según la propuesta, quienes tengan entre 120 y menos de 180 meses de aportes podrían recibir una pensión proporcional de S/300. En tanto, los afiliados con entre 180 y menos de 240 meses accederían a un monto de S/400.

Para quienes alcancen los 240 meses de aportes, equivalentes a 20 años, se contempla una pensión de hasta S/600 mediante una renta vitalicia. El Estado cubriría la diferencia cuando el fondo acumulado no permita alcanzar ese monto.

El trámite se iniciaría en la AFP correspondiente, mientras que la ONP tendría un plazo de hasta 30 días hábiles para evaluar cada solicitud. La reforma entraría a una etapa decisiva en febrero de 2027, mientras continúa el debate sobre sus alcances.