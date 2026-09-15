Machu Picchu: reservas de entradas tendrán un plazo de 15 minutos para concretar el pago

El sistema de venta de entradas para Machu Picchu tendrá una modificación en el plazo destinado a las reservas. Los visitantes dispondrán de 15 minutos para efectuar el pago de los boletos; de lo contrario, la reserva será liberada automáticamente.

La medida ha sido recibida favorablemente por representantes del sector turismo en Cusco, quienes consideran que permitirá reducir el acaparamiento de entradas mediante reservas que permanecían separadas durante varias horas.

Según explicó Rosel Novo Vaca, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, anteriormente las reservas podían mantenerse hasta por tres horas y, de acuerdo con lo señalado por el funcionario, algunas agencias prolongaban este periodo mediante el cambio de nombres de los turistas. Esta situación habría generado la devolución de aproximadamente 450 boletos diarios, lo que representaría más de 260 mil entradas al año, según sus declaraciones.

Con el nuevo mecanismo, la reserva funcionará prácticamente como una compra directa: el visitante separará el boleto y tendrá un plazo de 15 minutos para completar el pago. Si no lo hace dentro de ese periodo, la entrada volverá a estar disponible.

Se mantienen las 1000 entradas presenciales

La modificación no contempla, por ahora, eliminar las 1000 entradas que diariamente se venden de manera presencial en Machu Picchu Pueblo. Actualmente, algunos visitantes llegan hasta Machu Picchu Pueblo luego de viajar en tren y pueden encontrarse con que los boletos ya se agotaron, obligándolos a permanecer varios días adicionales para intentar acceder al santuario.