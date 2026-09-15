Huacachina luce sin tubulares tras inicio de huelga indefinida

Las dunas de Huacachina, en Ica, lucieron prácticamente vacías tras el inicio de una huelga indefinida de los conductores de vehículos tubulares. Los operadores acatan la medida luego de la suspensión de sus servicios.

La ausencia de los vehículos permitió que los visitantes recorrieran las dunas caminando y practicaran sandboard. Algunos turistas señalaron que, aunque esperaban realizar paseos en tubular, encontraron agradable disfrutar del paisaje con mayor tranquilidad.

Conductores protestan por suspensión del servicio

Los conductores realizan marchas y protestas para solicitar que se les permita continuar con sus actividades turísticas. Uno de los principales obstáculos, según se informó, es la dificultad para renovar sus flotas debido a que ya no encontrarían vehículos con las características requeridas.

La situación también reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad de estos vehículos y la necesidad de establecer normas técnicas para su fabricación y funcionamiento. Durante el reporte se planteó además implementar seguros, atención de emergencias y otras medidas para proteger a los visitantes.