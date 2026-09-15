Tumbes: anuncian restablecimiento progresivo de agua potable desde esta noche

La Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes informa a la población que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse progresivamente desde esta noche. El abastecimiento se recuperará primero en las zonas bajas y, posteriormente, llegará a las zonas medias y altas, conforme se recuperen los niveles de los reservorios y se estabilice el sistema de distribución.

Es importante destacar que la PTAP El Milagro continúa produciendo agua potable, aunque actualmente trabaja con aproximadamente la tercera parte de su caudal habitual debido al bajo nivel del río Tumbes durante el periodo de estiaje. Para mejorar la captación y recuperar el abastecimiento, se realizaron trabajos de limpieza, descolmatación, excavación, canalización y adecuaciones en el sistema de captación.

Mientras el servicio termina de normalizarse, se continuará atendiendo con camiones cisterna a los sectores que lo necesiten, dando prioridad a establecimientos de salud y otras instituciones que brindan servicios esenciales. Agradecemos a la población su comprensión y recomendamos realizar un uso responsable del agua durante este proceso de recuperación progresiva del servicio.