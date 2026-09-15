Machu Picchu cambia sistema de venta de entradas y elimina reservas de varias horas

El sistema de venta de entradas para Machu Picchu cambió de modalidad. El Ministerio de Cultura dejó atrás el mecanismo que permitía reservar boletos durante varias horas sin concretar el pago y estableció un proceso de compra directa. Ahora, los visitantes tendrán un plazo máximo de 15 minutos para completar la adquisición; de lo contrario, la reserva será liberada automáticamente.

Según las autoridades, el anterior sistema permitía mantener entradas reservadas hasta por tres horas, lo que generaba que una parte de los boletos regresara posteriormente a la plataforma. La nueva modalidad busca reducir la concentración de entradas y facilitar que turistas nacionales y extranjeros puedan adquirirlas directamente, especialmente quienes planifican sus viajes con anticipación.

El mecanismo también era utilizado por operadores turísticos, incluidas agencias formales, que separaban entradas para asegurar disponibilidad. Con el nuevo procedimiento, la separación del boleto estará condicionada al pago dentro del plazo establecido. Si la transacción no se completa en los 15 minutos, el sistema liberará automáticamente el boleto para que pueda ser adquirido por otro usuario.

MARCHA BLANCA

La nueva plataforma se encuentra en una etapa de marcha blanca durante aproximadamente diez días, periodo en el que se evaluará su funcionamiento y se realizarán los ajustes necesarios. Según las autoridades, la implementación definitiva podría concretarse en las siguientes dos o tres semanas, permitiendo que visitantes nacionales y extranjeros puedan comprar sus entradas y programar con mayor anticipación sus viajes a la ciudadela de Machu Picchu.