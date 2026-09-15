Productores alertan riesgos para la papa ante posible Fenómeno El Niño

La producción de papa podría verse afectada por las condiciones climáticas asociadas al posible Fenómeno El Niño. Desde Conveagro alertaron que el comportamiento del clima representa un riesgo para los cultivos y podría reducir el volumen de producción.

Una menor oferta de papa podría generar cambios en su abastecimiento y precio en los mercados. Productores y comerciantes permanecen atentos a la evolución de las condiciones climáticas y a sus posibles efectos sobre la campaña agrícola.

PRECIO DEL AZÚCAR RUBIA

En paralelo, el precio del azúcar rubia registra un incremento superior al 50 % en algunos mercados de Lima, situación que también viene generando preocupación entre comerciantes y consumidores. El aumento se suma a las variaciones que atraviesan algunos productos de la canasta familiar.

Ante este panorama, especialistas plantean reforzar las medidas preventivas frente a eventuales impactos del Fenómeno El Niño. Desde el sector agrícola también se considera necesario adoptar acciones que permitan proteger los cultivos y garantizar el abastecimiento de alimentos.