“Los Pulpos” usaron dron para seguir a empresario minero antes de secuestrarlo

La organización criminal “Los Pulpos” habría utilizado un dron para realizar el seguimiento de un empresario minero antes de su secuestro en Trujillo. Las imágenes fueron recuperadas de uno de los celulares incautados a Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, un joven peruano capturado en Bolivia junto a Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”.

De acuerdo con la información expuesta durante una audiencia de prisión preventiva, Mendocilla habría tenido comunicación directa con Jhonsson y un papel relevante en el secuestro. Los videos muestran el seguimiento de la camioneta de la víctima desde su llegada a una discoteca, además de imágenes que revelarían labores de vigilancia y control territorial. Incluso, los investigadores habrían logrado recuperar de estos equipos una prueba de vida que había sido eliminada.

El material fue recuperado mediante herramientas tecnológicas luego de que los videos fueran borrados del celular. Según lo expuesto por las fiscales a cargo de la investigación, el contenido hallado permitiría establecer parte de la planificación y seguimiento ejecutados durante el secuestro. Mendocilla es considerado por los investigadores como una persona cercana a Jhonsson, debido al nivel de información al que habría tenido acceso.

PRISIÓN PREVENTIVA

Mientras tanto, la Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para más de diez investigados, entre ellos Jhonsson Smit Cruz Torres y Mendocilla. Durante la audiencia, el juez precisó que el vencimiento de la detención preliminar no implica que los principales investigados recuperen su libertad, pues continuarán privados de ella mientras se desarrolla el proceso. La audiencia fue suspendida temporalmente debido a la existencia de folios incompletos, que la Fiscalía deberá subsanar para continuar con el requerimiento.