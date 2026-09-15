24 Horas Edición Central

15/09/2026

Homicidios de adolescentes aumentan y especialistas alertan sobre su vulnerabilidad

Un reporte del SINADEF registra 72 adolescentes asesinados entre enero y el 12 de septiembre, cifra que ya supera los homicidios registrados durante todo el 2024.



La violencia contra los adolescentes continúa generando preocupación. Según un reciente reporte del SINADEF, 72 menores de edad fueron asesinados entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de este año, superando los 62 homicidios registrados durante todo el 2024.

El psiquiatra Carlos Bromley señaló que muchos adolescentes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad debido a la ausencia de acompañamiento familiar, la violencia dentro del hogar o el consumo de alcohol y drogas por parte de los padres. Estas condiciones, explicó, pueden facilitar su captación por organizaciones criminales.

Salud mental y acompañamiento familiar

El especialista advirtió que algunas bandas convierten a los menores captados en parte de sus actividades delictivas, enseñándoles a cometer robos, asaltos, extorsiones y otros delitos. Esta situación puede exponerlos progresivamente a escenarios de mayor violencia.

Ante este panorama, Bromley planteó reforzar la atención de la salud mental desde los hogares y las instituciones educativas. También recomendó que los padres conozcan las actividades de sus hijos, sus círculos de amistad y los problemas que atraviesan para detectar situaciones de riesgo y prevenir su acercamiento a grupos criminales.


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