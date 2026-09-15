Homicidios de adolescentes aumentan y especialistas alertan sobre su vulnerabilidad

La violencia contra los adolescentes continúa generando preocupación. Según un reciente reporte del SINADEF, 72 menores de edad fueron asesinados entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de este año, superando los 62 homicidios registrados durante todo el 2024.

El psiquiatra Carlos Bromley señaló que muchos adolescentes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad debido a la ausencia de acompañamiento familiar, la violencia dentro del hogar o el consumo de alcohol y drogas por parte de los padres. Estas condiciones, explicó, pueden facilitar su captación por organizaciones criminales.

Salud mental y acompañamiento familiar

El especialista advirtió que algunas bandas convierten a los menores captados en parte de sus actividades delictivas, enseñándoles a cometer robos, asaltos, extorsiones y otros delitos. Esta situación puede exponerlos progresivamente a escenarios de mayor violencia.

Ante este panorama, Bromley planteó reforzar la atención de la salud mental desde los hogares y las instituciones educativas. También recomendó que los padres conozcan las actividades de sus hijos, sus círculos de amistad y los problemas que atraviesan para detectar situaciones de riesgo y prevenir su acercamiento a grupos criminales.