Ecuador restringe paso fronterizo entre Aguas Verdes y Huaquillas durante dos semanas

Ecuador restringirá el paso fronterizo entre Huaquillas y Aguas Verdes durante cinco horas diarias, por un periodo aproximado de dos semanas, debido a los altos índices de inseguridad registrados en la zona.

La medida se aplica desde la medianoche y establece que el tránsito por el Puente Internacional y el Centro Binacional de Atención Fronteriza estará restringido entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada.

Según informó el cónsul de Ecuador en Tumbes, la restricción alcanza a ciudadanos ecuatorianos, peruanos y personas de otras nacionalidades, quienes deberán planificar sus viajes considerando el horario establecido.

COMERCIANTES AFECTADOS

La medida también genera preocupación entre comerciantes del lado peruano, especialmente entre estibadores y trabajadores de negocios de comida que desarrollan sus actividades durante la madrugada.

Los estibadores, por ejemplo, suelen trasladar mercadería alrededor de las 3 de la mañana, por lo que la restricción podría afectar sus labores durante las dos semanas de vigencia anunciadas.

Las autoridades recomendaron a los viajeros tomar en cuenta los nuevos horarios para evitar inconvenientes al momento de ingresar o salir de Ecuador.