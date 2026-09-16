Cae en Yurimaguas investigado por secuestro de empresario minero en Trujillo

Un nuevo detenido se suma a las investigaciones por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo. Agentes especializados de la Policía capturaron en Yurimaguas, región Loreto, a Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, señalado por el Ministerio Público como presunto integrante de la organización criminal vinculada al violento hecho.

Según la investigación fiscal, Bereche Maco habría cumplido un rol logístico dentro de la estructura criminal denominada “Los Pulpos”. El detenido es señalado como presunto propietario y encargado de facilitar la camioneta Toyota Hilux blanca utilizada durante el crimen. Asimismo, la Fiscalía investiga su posible participación en el alquiler de inmuebles que habrían sido empleados para mantener retenida a la víctima durante el secuestro.

Durante la intervención, la Policía le encontró un arma de fuego y varios teléfonos celulares que, de acuerdo con las primeras pesquisas, presuntamente estarían vinculados con las actividades de la organización criminal. Bereche Maco quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar su grado de participación y ubicar a los demás involucrados.

SECUESTRO DE MADRUGADA

Como se recuerda, el empresario Jenss Lara fue interceptado cuando se desplazaba en una camioneta junto a cuatro acompañantes. Los investigadores sostienen que los atacantes habrían utilizado uniformes similares a los de la Policía para simular una intervención y obligar al vehículo a detenerse. Luego retiraron al empresario de la unidad y dispararon contra sus acompañantes, quienes murieron en el lugar.