Abogado explica sanciones para menores investigados por agresión sexual

Los adolescentes de 16 y 17 años investigados por una presunta agresión sexual están sujetos al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, explicó el abogado Carlos Caro. Según señaló, al tratarse de menores de edad, no se les aplica el Código Penal destinado a adultos, sino medidas socioeducativas.

Caro indicó que, ante hechos graves, la legislación contempla el internamiento como una de las medidas posibles, con una duración de hasta ocho años. Además, explicó que durante el proceso la Fiscalía puede solicitar una medida socioeducativa preventiva si existen elementos como peligro de fuga y suficientes fundamentos para la imputación.

También se evaluaría responsabilidad del centro educativo

El abogado señaló que también corresponde investigar si el centro educativo contaba con protocolos contra el hostigamiento y la violencia sexual y si estos fueron aplicados. Una eventual omisión grave podría generar responsabilidades administrativas y, dependiendo de los resultados de la investigación, consecuencias penales.

Finalmente, Caro sostuvo que los centros de rehabilitación para menores deben cumplir una función reeducadora y socioeducativa. También explicó que los padres pueden responder solidariamente por la reparación civil cuando tienen la patria potestad, custodia o tutela, mientras que el juzgado puede establecer medidas de protección para impedir el contacto entre los investigados y la víctima.