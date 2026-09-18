Expareja de “Jhonsson Pulpo” llega a Trujillo para proseguir con investigaciones policiales

Catherin Méndez Araujo, expareja del peligroso cabecilla de la organización criminal "Los Pulpos", Jhonsson Smit Cruz Torres conocido con el alias de “Jhonsson Pulpo”, llegó custodiada a la sede de la Divincri de Trujillo para someterse a las investigaciones pertinentes.

La mujer fue detenida preliminarmente por un plazo de 15 días tras un operativo policial en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, y posteriormente trasladada a la región de La Libertad.

Estaría vincula directamente con el secuestro de Jenss Lara

Méndez Araujo es vincula directamente con las indagaciones en torno al secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, un hecho violento que además dejó un saldo de cuatro personas asesinadas en Trujillo.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), se hallaron conversaciones en los celulares incriminados donde "Jhonsson Pulpo" ordenaba a sus recaudadores entregarle un millón de soles del dinero cobrado por el rescate a Méndez Araujo, acusándola de administrar fondos ilícitos.