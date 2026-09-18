Ministro advierte grave déficit en EsSalud y cuestiona gestión de los últimos años

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Cheput, advirtió sobre la grave situación financiera e institucional que atraviesa EsSalud. Según señaló, durante los últimos cinco años la entidad registró una alta rotación de autoridades, con 14 presidentes ejecutivos y 22 gerentes generales.

Cuestionamientos a la gestión y falta de medicamentos

Cheput indicó que en 2025 EsSalud habría registrado un déficit de 576 millones de soles, cifra que calificó como la más alta de los últimos diez años. Asimismo, sostuvo que entre 2021 y 2025 se produjo una importante caída en las cuentas de la institución.

El ministro también cuestionó la gestión administrativa y afirmó que se habrían producido demoras en la adquisición de medicamentos pese a contar con recursos disponibles. Además, señaló que algunas compras se habrían realizado a precios significativamente superiores a su valor habitual.

Ante este panorama, Cheput consideró necesario implementar cambios estructurales en EsSalud, con una reorganización administrativa y la contratación de personal calificado. También sostuvo que la falta de medicamentos y otras deficiencias en la atención requieren una nueva directriz y un mayor liderazgo en la conducción de la institución.