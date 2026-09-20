Caen dos presuntos implicados en crimen de candidata “La China Polo”

La Policía Nacional del Perú capturó a dos presuntos implicados en el asesinato de la periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”. El crimen ocurrió en un centro de abastos de Caraz, donde la comunicadora realizaba actividades relacionadas con su campaña cuando fue atacada a balazos.

Uno de los detenidos fue identificado como Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana, señalado preliminarmente como presunto autor del homicidio. Durante su intervención, los agentes le incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, que será sometida a las pericias correspondientes para determinar si fue utilizada en el ataque. El segundo investigado había sido intervenido previamente en Lima y posteriormente fue trasladado hasta Áncash.

Mientras continúan las diligencias, el Ministerio Público confirmó los resultados de la necropsia de ley, los cuales ratificaron que la víctima sufrió un impacto de bala. Según la Fiscalía, el examen forense confirmó la existencia de un orificio de entrada y salida, coincidiendo con los primeros hallazgos realizados durante el levantamiento del cadáver.

DILIGENCIAS EN CURSO

Las autoridades mantienen bajo investigación a los dos detenidos y continúan recabando elementos que permitan esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los presuntos involucrados. La Policía y la Fiscalía realizan diversas diligencias para establecer el móvil del crimen y determinar si existen otras personas vinculadas al ataque.