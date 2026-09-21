Asesinato de “La China Polo”: Susy Polo recibe último adiós de familiares y amigos

Familiares y amigos de Susy Polo, conocida en el ámbito periodístico y político como “China Polo”, se reunieron para darle el último adiós a la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, quien fue asesinada durante una actividad política en la región.

Polo se encontraba junto a sus seguidores en una jornada política en el mercado de Caraz y brindaba declaraciones a medios locales cuando un hombre apareció y le disparó. La periodista cayó al suelo y murió, mientras que otras personas fueron trasladadas a establecimientos de salud para recibir atención médica.

INVESTIGACIONES

Antes de su asesinato, Polo había anunciado que en su programa dominical revelaría detalles de investigaciones que venía realizando. Su muerte generó preocupación entre familiares, seguidores y representantes del ámbito periodístico y político, especialmente por su participación como candidata en las próximas elecciones municipales y regionales.

Las investigaciones continúan para esclarecer el crimen. La Policía realiza labores de inteligencia en la zona y, de acuerdo con el reporte, dos presuntos implicados fueron capturados. Los restos de Susy Polo serán trasladados posteriormente a Chimbote, donde recibirán sepultura.