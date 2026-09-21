Huancayo: madre denuncia agresión a su hijo en colegio

Una madre de familia denunció que su hijo de 8 años habría sido agredido dentro de su colegio, ubicado en el distrito de El Tambo, en Huancayo. Tras el presunto hecho, el menor presentó vómitos y tuvo que ser trasladado a una clínica.

Madre afirma que ya había alertado sobre agresiones

Según la progenitora, esta no sería la primera vez que su hijo enfrenta situaciones de violencia en la institución educativa. Aseguró que anteriormente habría sufrido golpes, burlas e insultos.

La madre señaló que presentó quejas ante el colegio por estos hechos, pero considera que las medidas adoptadas no habrían sido suficientes para evitar nuevos incidentes. Incluso relató que temió por la vida de su hijo al verlo vomitar y presentar complicaciones.

Los padres del menor piden que se esclarezca lo ocurrido y que se adopten medidas para garantizar su seguridad. Asimismo, esperan que se determinen las responsabilidades correspondientes por la presunta agresión.