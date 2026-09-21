Lima será sede por primera vez de The World’s 50 Best Restaurants 2026

La capital peruana recibirá del 2 al 4 de noviembre a cerca de 10 mil chefs, periodistas especializados y representantes de la industria gastronómica de más de 34 países. El evento busca destacar la gastronomía peruana y generaría un movimiento económico de alrededor de 2 millones de dólares.

La gastronomía peruana volverá a estar en el centro de la atención internacional. Lima será sede por primera vez en Latinoamérica de The World’s 50 Best Restaurants 2026, encuentro que reunirá a reconocidos exponentes de la cocina y a especialistas de la industria gastronómica mundial.

Gastronomía peruana como atractivo internacional

Ceviche, lomo saltado, causa, ají de gallina y anticuchos forman parte de la oferta que los visitantes podrán conocer durante su estadía. La expectativa es que los asistentes no solo visiten restaurantes de alta cocina, sino también mercados, huariques y otros espacios donde se mantiene la tradición culinaria peruana.

La realización del evento también tendrá un impacto en la economía local. De acuerdo con lo señalado durante la presentación, se estima un movimiento de aproximadamente 2 millones de dólares, impulsado por el consumo en restaurantes, reservas hoteleras, transporte y otros servicios vinculados al turismo.