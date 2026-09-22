Liceo Almirante Guise registra 80 denuncias por violencia en los últimos dos años

El Liceo Naval Almirante Guise registra 80 denuncias por distintos casos de violencia durante los últimos dos años, según información del Ministerio de Educación. Los reportes fueron registrados en la plataforma SíseVe y comprenden hechos ocurridos dentro de la institución educativa.

Proponen nuevas medidas ante casos de violencia

De acuerdo con lo informado por el ministro de Educación, José Antonio Chang, 50 de los reportes corresponden a situaciones entre escolares. Entre ellos figuran denuncias por violencia física y psicológica, discriminación, agresiones verbales, hostigamiento sexual y tocamientos o actos de connotación sexual. A estos casos se suma una denuncia por presunta violación sexual que actualmente es investigada.

Ante este escenario, el Minedu anunció la implementación de un nuevo protocolo que permitiría separar temporalmente a estudiantes involucrados en faltas graves y, en determinados casos, aplicar la expulsión. Padres de familia consultados respaldaron esta posibilidad y pidieron medidas más severas frente a hechos de violencia ocurridos en las aulas.

La propuesta, sin embargo, también genera cuestionamientos. La exviceministra de Educación Patricia Andrade sostuvo que expulsar a un estudiante no necesariamente solucionaría el problema y consideró necesario analizar las causas que originan este tipo de conductas. Mientras tanto, la aplicación de nuevas medidas para enfrentar la violencia escolar continúa en debate.