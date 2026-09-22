Dictan nueve meses de prisión preventiva a policía por presunta extorsión en Tumbes

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú de 29 años, quien es investigado por el presunto delito de extorsión agravada en agravio de un comerciante de cerrajería.

La intervención del efectivo se registró el pasado 11 de septiembre durante un operativo en su domicilio ubicado en Tumbes, donde Carlos Zárate Bayona fue detenido junto a su madre antes de ser trasladado a la sede de la región policial.

​El general José Luis Quiróz Dávila, jefe del Frente Policial de Tumbes, señaló que el agente se encontraba con suspensión temporal de servicio desde el pasado 22 de julio. Las autoridades detallaron que el efectivo fue intervenido por tenencia ilegal de arma de fuego, recuperando temporalmente su libertad antes de que se formalizara la medida actual por extorsión.

​Evidencias encontradas y reclusión

​Las autoridades incautaron celulares, computadoras portátiles, un arma de fuego artesanal, prendas de vestir y motocicletas. Estos elementos materiales y tecnológicos habrían coincidido plenamente con las imágenes registradas durante los cobros extorsivos perpetrados contra la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva.

​Tras la evaluación de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el juzgado competente dispuso el internamiento preventivo del investigado en el penal de Puerto Pizarro por un periodo de nueve meses.