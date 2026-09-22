Chimbote: detienen a sujeto con dinamita y amenaza extorsiva frente a funeraria

Agentes del equipo especial de la Divincri Chimbote intervinieron a un joven de 23 años cuando, según la Policía, se disponía a dejar un cartucho de dinamita y una amenaza extorsiva en una agencia funeraria. El sujeto fue encontrado con el explosivo, un encendedor y un manuscrito que llevaba la firma de “Los Blindados”.

Investigan su presunta participación en otro ataque

Durante las investigaciones, la Policía también vinculó al detenido con un atentado ocurrido en un restaurante del pueblo joven 2 de Mayo. Cámaras de seguridad lo habrían registrado descendiendo de una motocicleta y dirigiéndose al establecimiento, donde presuntamente realizó varios disparos.

Las imágenes también mostrarían al intervenido utilizando su teléfono celular para registrar el ataque. Según la información policial, al momento de su captura llevaba la misma vestimenta que habría utilizado durante el atentado y habría sido registrado manipulando el arma empleada en el hecho.

La Policía continúa investigando la presunta participación del joven en ambos casos y busca identificar a otros integrantes de la organización que estaría detrás de los mensajes extorsivos. El explosivo y los demás elementos encontrados quedaron bajo custodia como parte de las diligencias.