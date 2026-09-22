Cañete: rescatan a extranjeros de secuestradores

Una persecución policial que se inició tras el secuestro de una pareja de extranjeros terminó con la captura de cinco presuntos integrantes de una banda criminal en Cañete. Según las primeras diligencias, las víctimas fueron interceptadas y amenazadas con un arma de fuego antes de ser obligadas a subir a un vehículo en el que los delincuentes emprendieron la fuga.

La alerta de un poblador permitió activar al Escuadrón de Emergencia, mientras las cámaras de videovigilancia y drones de la Municipalidad de Cañete realizaron el seguimiento de los vehículos. Durante la huida, el primer automóvil utilizado por los sospechosos sufrió un desperfecto mecánico, por lo que los presuntos secuestradores cambiaron de unidad para continuar con el traslado de las víctimas.

El monitoreo aéreo permitió identificar el inmueble al que llegaron los sujetos, ubicado en la urbanización Sindicato de Choferes. Las imágenes registraron el ingreso de algunos individuos encapuchados junto con las personas secuestradas. Con la ubicación confirmada, los agentes desplegaron un operativo e ingresaron al inmueble, donde detuvieron en flagrancia a cinco ciudadanos venezolanos.

INCAUTÓ VEHÍCULOS Y ARMAS

Durante la intervención, la Policía encontró dos vehículos, un arma de fuego, dos cacerinas con 30 y 15 municiones, además de una granada de guerra. En uno de los ambientes también fueron ubicadas las dos personas que habían sido secuestradas minutos antes. Los cinco intervenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Cañete, donde continuarán las diligencias por los presuntos delitos de secuestro y extorsión.