Guadalupanos se encadenan en el Arzobispado de Trujillo y exigen restauración del santuario

Decenas de ciudadanos de Guadalupe llegaron por cuarta vez hasta la sede del Arzobispado de Trujillo para exigir una respuesta sobre la restauración del Santuario Nuestra Señora de Guadalupe. Ante la falta de una solución, tres de los manifestantes decidieron encadenarse como medida de protesta para exigir que el proyecto de recuperación sea retomado.

Se encadenaron para ser escuchados

Tras no obtener una respuesta definitiva, tres de los manifestantes decidieron encadenarse como medida de protesta. Los ciudadanos aseguran que llevan meses esperando una decisión que permita destrabar el proyecto de recuperación del histórico santuario.

La iniciativa contemplaba el financiamiento de la empresa Paltarumi mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Sin embargo, el proyecto permanece paralizado luego de que el Arzobispado de Trujillo solicitara al Gobierno Regional de La Libertad terminar el convenio que permitía ejecutar los trabajos de recuperación.

Los pobladores llegaron por cuarta vez hasta la sede del Arzobispado para expresar su preocupación por la demora y exigir que se adopten medidas que permitan retomar el proyecto de restauración del Santuario Nuestra Señora de Guadalupe.

Los manifestantes anunciaron que mantendrán su medida de protesta hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades involucradas y conocer cuál será el futuro del proyecto de recuperación del templo.