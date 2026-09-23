Huancayo: familia denuncia presunto secuestro de joven ligado a la minería artesanal

En la ciudad de Huancayo, cámaras de seguridad registraron como un joven de 22 años ligado a una empresa minera artesanal, fue reducido y obligado a ingresar a un auto cuando se encontraba trabajando.

En las imágenes se observa al joven conversando con un compañero en un local de lavado de autos (carwash), cuando de pronto llega un auto negro que se estaciona y de donde salen dos sujetos para subirlo a la fuerza y darse a la fuga.

VÍCTIMA RELATA QUIÉN ESTARÍA TRAS EL PRESUNTO SECUESTRO

Según denunció ante la policía, fue retenido durante más de tres horas por presuntos hombres vinculados a una empresa minera, quienes lo habrían relacionado en la sustracción de medio millón de soles en maquinaria de la empresa.

La victima relató que tenía la cabeza cubierta con un costal y fue trasladado hasta un puente en el distrito de Tambo donde lo cambiaron de vehículo a una camioneta, allí identificó a una tercera involucrada, una mujer que sería la representante legal de la empresa minera artesanal. La mujer le advirtió que tendría una deuda con la empresa minera por la desaparición de maquinaria de alto costo y por eso realizaron dicha intervención.

Finalmente, el joven fue liberado y posteriormente acudió con su familia a la Dirección de Investigación Criminal de Huancayo (Divincri) para seguir con el proceso de investigación policial. En tanto, el Ministerio Publico realiza las investigaciones, pero la familia ha preferido mantener completo hermetismo porque han sido amenazados de muerte.