Cámaras y drones de Cañete permitieron seguir a secuestradores

El sistema de videovigilancia y los drones de la Municipalidad Provincial de Cañete fueron utilizados para seguir el desplazamiento de cinco secuestradores hasta un inmueble ubicado en el complejo residencial Sindicato de Chóferes. La intervención se realizó mediante un trabajo coordinado entre la Guardia Municipal y la Policía Nacional.

Según el reporte, el centro de monitoreo recibió la alerta sobre el incidente y las cámaras comenzaron a seguir a los vehículos involucrados. Tras verificar las imágenes, se comunicó la información al equipo de respuesta de emergencia de la Policía Nacional, lo que permitió desplegar el operativo.

El seguimiento continuó con el apoyo de drones hasta que los vehículos llegaron al inmueble. Posteriormente, los agentes intervinieron el lugar, detuvieron a los cinco implicados, incautaron los vehículos y liberaron a las personas que se encontraban retenidas, de acuerdo con el reporte.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

La Municipalidad Provincial de Cañete informó que cuenta con 113 cámaras de videovigilancia operativas y tres drones Matrice 350 para labores de vigilancia en su jurisdicción. Los responsables del sistema destacaron que, además de la tecnología, el personal encargado del monitoreo y la coordinación con la Policía resulta fundamental para la respuesta ante este tipo de emergencias.