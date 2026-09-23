Cusco: rescatan a turista estadounidense tras sufrir descompensación en nevado

Un turista estadounidense de 30 años fue rescatado por la Policía Nacional del Perú tras sufrir una descompensación mientras recorría las inmediaciones del nevado Ausangate, en la provincia de Canchis, en la región Cusco. El visitante, identificado como Kyle Mateus Hermans, había llegado hasta la comunidad de Chilca sin contar con un guía.

La alerta se activó mediante el sistema de comunicación SOS del Ministerio del Interior, luego de que se reportara que el turista podía encontrarse extraviado en la zona. Cuatro efectivos de la Policía de Alta Montaña se trasladaron hasta el sector de Anantapata, donde lograron ubicarlo. Antes de la llegada de los agentes, algunos comuneros ya lo habían encontrado y le brindaron los primeros auxilios.

El turista fue trasladado posteriormente a una posta médica de Pitumarca, donde los profesionales determinaron que había sufrido una descompensación y que su estado no revestía gravedad. Hasta el momento no se ha precisado si el malestar estuvo relacionado directamente con la altura, aunque el Ausangate se encuentra a varios miles de metros sobre el nivel del mar y presenta condiciones climáticas cambiantes.

RECOMENDACIÓN A LOS VISITANTES

Las autoridades y operadores turísticos recomendaron a los visitantes no realizar recorridos por estos atractivos naturales sin el acompañamiento de un guía especializado. En julio pasado, otro turista extranjero fue encontrado sin vida en esta zona tras permanecer desaparecido durante semanas. Por ello, se insistió en que quienes planeen visitar el Ausangate, Salkantay u otras rutas de alta montaña adopten las medidas de seguridad necesarias antes de iniciar el recorrido.