Caso "La China Polo": celulares y más de 80 llamadas serían claves en la investigación

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”. El fiscal provincial Raúl Godos Sedán, de la Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Huaylas, señaló que ya se han iniciado las declaraciones y confirmó que Ronald José Toro Ardila, señalado como presunto financista, declaró ante el Ministerio Público.

Uno de los aspectos que busca determinar la investigación es cómo los presuntos responsables conocieron los movimientos de Aponte Polo. De acuerdo con el material, la comunicadora había reducido la difusión de sus actividades luego de recibir amenazas. El fiscal indicó que se citará a las personas que puedan aportar información y que también se solicitarán los registros de las cámaras de seguridad.

IMPLICADOS HABRÍAN ALQUILADO HOSPEDAJE

Durante las diligencias también se conoció que los presuntos implicados se habrían hospedado en la habitación 303 de un hotel de Caraz, cuya estadía habría sido pagada desde Lima. Las cámaras de seguridad registraron a tres hombres y una mujer, mientras que una mujer que tendría un vínculo familiar con el supuesto financista también es materia de investigación. En paralelo, el presunto sicario permanece internado en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, bajo custodia policial, debido a las lesiones que presenta.

La investigación también se centra en la información contenida en los teléfonos celulares. El esposo de Susy Aponte entregará los equipos de la víctima bajo cadena de custodia, mientras que fuentes policiales citadas en el material señalan que existirían más de 80 llamadas entre el teléfono del presunto financista y el del presunto sicario. El fiscal Raúl Godos Sedán precisó que la presunta implicancia de políticos en el crimen también es materia de investigación.