Liberan a joven de 18 años tras pasar 23 días detenido por caso de secuestro en Trujillo

José Miguel Cerrepe Dávila, de 18 años, fue liberado tras permanecer 23 días detenido en la DIVINCRI de Trujillo, luego de que el juez desestimara el pedido de prisión preventiva en su contra. El joven había sido investigado inicialmente por su presunta participación en la logística de armas durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara y la posterior muerte de cuatro personas en Trujillo.

A su salida de la sede policial, Cerrepe Dávila se reencontró con su familia y sostuvo que es inocente. El joven también denunció presuntos maltratos durante el tiempo que permaneció detenido. Según su testimonio, habría sido golpeado junto con otros detenidos y afirmó que durante las madrugadas se producían agresiones al interior de las instalaciones.

Mientras tanto, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra siete de los ocho investigados detenidos por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el homicidio de cuatro personas. La medida fue adoptada por el magistrado Eduardo Medina, del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de Turno de Trujillo, y los investigados serán trasladados al penal El Milagro.

Familiares de los siete detenidos acudieron a los exteriores de la DIVINCRI y expresaron su disconformidad con la decisión judicial. Estos siete investigados se suman a Jhonsson Cruz, conocido como “Jhonsson Pulpo”, y Gabriel Mendocilla, quienes previamente se allanaron al pedido de prisión preventiva durante la audiencia realizada el domingo.