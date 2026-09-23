Tía María prevé iniciar producción de cobre a inicios de 2028

El proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, podría comenzar a producir cobre a inicios de 2028, según informó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. La obra presenta cerca del 50 % de avance y se prevé que la etapa de construcción concluya a finales de 2027.

Proyecto contempla medidas para el uso del agua

De acuerdo con las proyecciones del sector, durante su primer año de operaciones Tía María produciría entre 100 mil y 120 mil toneladas métricas finas de cobre. Además, contempla una planta desalinizadora mediante ósmosis inversa y la construcción de una presa para generar agua adicional destinada a la región y al sector agrícola.

Las posiciones en Arequipa continúan divididas. Mientras algunos ciudadanos consideran que el proyecto permitirá generar puestos de trabajo y contribuir al desarrollo económico de la zona, otros cuestionan su ejecución y reclaman que se tome en cuenta la opinión y las necesidades de la población.

El proyecto fue escenario de fuertes conflictos sociales en 2015, cuando las protestas en Islay dejaron cuatro personas fallecidas y decenas de heridos. Una década después, tras superar las trabas legales, el desafío será demostrar que las actividades mineras pueden desarrollarse junto con la agricultura y atender las demandas de las comunidades.