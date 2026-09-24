Cusco: evalúan entregar pases para visita del Papa León XIV

Las autoridades de Cusco evalúan implementar un sistema de pases o permisos para controlar el aforo durante la visita del papa León XIV, programada para el próximo 15 de noviembre. La medida busca ordenar el ingreso de los asistentes a Sacsayhuamán y la Plaza Mayor, considerados los principales puntos de concentración durante la jornada.

Hasta el momento, no se ha definido cómo serán distribuidos estos pases ni si serán gratuitos. La decisión se conocería en los próximos días o semanas. Se estima que alrededor de medio millón de personas podrían llegar a Cusco desde regiones como Puno, Madre de Dios, Ayacucho y Apurímac, además de visitantes procedentes de Brasil.

En Sacsayhuamán, la capacidad actual sería de unas 50 mil personas, aunque se evalúa ampliarla a entre 60 mil y 70 mil asistentes. Para la Plaza Mayor, el aforo preliminar estaría entre 20 mil y 30 mil personas. También se analiza cómo se garantizará el acceso de turistas hospedados en hoteles o con reservas en restaurantes ubicados en los alrededores.

VISITARÁ SACSAYHUAMÁN

El papa León XIV llegará a Cusco alrededor de las 10 de la mañana y se trasladará primero a Sacsayhuamán para realizar su actividad principal, antes de dirigirse a la Plaza Mayor. Durante su recorrido se prevén restricciones vehiculares, zonas delimitadas y barreras metálicas para controlar el desplazamiento del público y garantizar el paso seguro del papamóvil.