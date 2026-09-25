Sendero Luminoso es incluido en lista de organizaciones narcoterroristas del Escudo de las Américas

Sendero Luminoso fue incluido en una lista de 24 organizaciones consideradas narcoterroristas dentro del denominado Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación regional impulsada por Estados Unidos. La medida vincula a estas organizaciones con actividades relacionadas al narcotráfico y contempla acciones coordinadas entre los países participantes.

Medidas contra organizaciones criminales

La declaración conjunta plantea mecanismos de cooperación policial, financiera y de inteligencia internacional. Entre las acciones previstas figuran el congelamiento de fondos y restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y simpatizantes de los grupos incluidos, además de posibles responsabilidades penales para quienes les brinden apoyo logístico.

Según lo señalado en el informe, la cooperación también contempla el intercambio de información y capacitación con agencias estadounidenses como el FBI y el HSI. El objetivo es fortalecer las capacidades para enfrentar organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas que atraviesan fronteras.

El Escudo de las Américas también considera a organizaciones criminales extranjeras que operan en territorio peruano, entre ellas el Comando Vermelho de Brasil, Los Choneros y Los Tiguerones de Ecuador y el Tren de Aragua. Por ahora, no se ha determinado si fuerzas extranjeras realizarán operaciones específicas en el Perú, mientras sectores de izquierda han cuestionado la iniciativa por considerar que podría afectar la soberanía nacional.