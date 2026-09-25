Río Tumbes: triplicó su caudal tras fuertes lluvias desatando la alerta en la población

En el norte del país, el río Tumbes triplicó su caudal en un lapso de solo tres horas debido a las intensas lluvias registradas en la parte alta de la cuenca binacional Puyango-Tumbes, principalmente en territorio ecuatoriano.

El volumen del agua pasó drásticamente de sus valores habituales de entre 40 y 50 metros cúbicos por segundo (m³/s) hasta alcanzar un máximo de 147 m³/s en la estación hidrológica fronteriza Cabo Inga.

Alerta ante amento del caudal

A pesar del rápido incremento que marca el inicio de la temporada de lluvias en el norte del país, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) precisó que la situación no representa un riesgo inminente de desborde, ya que el nivel se mantiene por debajo de los umbrales de alerta hidrológica.

Cabe señalar que, no obstante, este panorama, las autoridades mantienen una estricta vigilancia ante la probabilidad de nuevos incrementos en los próximos días.