Huancayo: Clausuran discoteca y dejan encerrado a un joven que vivía dentro de local

El insólito hecho ocurrió en la ciudad de Huancayo, cuando personal del área de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial intervino una discoteca.

Como parte de la sanción, colocaron carteles de clausura y procedieron a soldar la puerta de ingreso principal, sin percatarse que había una persona en el local.

Se trata de Alexander Soza, un joven de 32 años, que no se encontraba festejando, sino que alquila una habitación y vive en el cuarto piso del edificio desde hace dos años.

Atrapado por tres horas

El primer piso funciona como discoteca y constituye el único acceso y salida disponible para los inquilinos de los pisos superiores.

Cabe señalar que, el afectado permaneció atrapado por más de tres horas. Se dio cuenta de la situación alrededor de las 6:30 a. m., cuando bajó a buscar desayuno e intentar salir hacia su centro de trabajo.