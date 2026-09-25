Advierten por riesgo para turistas tras nueva avalancha en la laguna Humantay

Una nueva avalancha se registró en la laguna Humantay, uno de los principales atractivos naturales de Cusco, generando preocupación por la seguridad de los turistas que llegan diariamente a este lugar. Según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, son entre 800 y más de mil visitantes los que acuden cada día.

Recomiendan restringir zonas de acceso

El especialista en glaciología e hidrología del INAIGEM, Óscar Lazo, señaló que ya se realizaron estudios y se enviaron recomendaciones a las autoridades para actualizar los planes de emergencia y contingencia en la zona. Entre las medidas planteadas figura modificar algunas rutas y evaluar restricciones en la cantidad de visitantes y vehículos.

El riesgo se concentra especialmente en el punto de desagüe o rebose de la laguna, donde los turistas suelen ubicarse para tomarse fotografías. De acuerdo con la explicación del especialista, una avalancha que cae sobre el cuerpo de agua puede generar ondas y movilizar una importante masa de agua hacia el sector donde se encuentra el público.

Esta sería la tercera avalancha registrada en la zona. El especialista explicó que estos desprendimientos pueden estar relacionados con factores como el calentamiento global y el fenómeno de El Niño. La laguna tiene una extensión aproximada de 700 metros de largo por 170 metros de ancho, por lo que el movimiento del agua puede alcanzar el sector opuesto.

Ante este escenario, se plantea evaluar la reubicación del llamado mirador natural hacia una zona más segura. Las autoridades deberán determinar si es posible instalar un mirador elevado o habilitar otros espacios para que los visitantes puedan apreciar el paisaje y tomarse fotografías sin permanecer cerca del punto de rebose.