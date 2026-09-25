Inseguridad, falta de agua y obras paralizadas: los problemas que enfrenta Tumbes

Inseguridad ciudadana, escasez de agua y obras paralizadas o en mal estado son algunos de los principales problemas que afectan a Tumbes. Estas dificultades generan preocupación entre la población, especialmente ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos que podrían agravar la situación.

Piden priorizar la prevención ante El Niño

A esta problemática se sumó recientemente la disputa por el mando del Gobierno Regional de Tumbes entre Segismundo Cruces Ordinola y Rosario Palacios. La situación generó incertidumbre en la administración regional, mientras sectores cuestionaron que temas como la prevención ante el fenómeno El Niño hayan quedado relegados.

El candidato por Renovación Tumbesina, Jimy Silva Mena, señaló que la próxima autoridad regional deberá adoptar medidas inmediatas para enfrentar los posibles efectos del fenómeno climático. Entre sus planteamientos mencionó la reorientación de recursos y acciones de mitigación dirigidas principalmente a niños y adultos mayores.

La población también demanda atención a servicios básicos como el agua y el suministro eléctrico, además de trabajos para reducir los efectos de posibles inundaciones en la ciudad y las tierras de cultivo. A pocos días de los comicios regionales, los ciudadanos esperan que la próxima gestión atienda estas necesidades y reduzca las brechas que afectan a la región.