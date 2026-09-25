Policía desarticula banda acusada de extorsionar a empresarios en Lima Norte

La Policía desarticuló una presunta banda criminal dedicada a extorsionar a empresarios en Lima Norte. Las intervenciones se realizaron en San Martín de Porres y permitieron detener a tres ciudadanos venezolanos, uno de ellos de 28 años, quien posteriormente fue capturado en Tumbes cuando pretendía salir del país.
Capturado cuando intentaba huir
Según el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, uno de los intervenidos logró escapar inicialmente por los techos de varias viviendas en San Martín de Porres. Sin embargo, el trabajo de inteligencia y el apoyo tecnológico permitieron ubicarlo en Tumbes, donde fue detenido con el teléfono que habría sido utilizado para las actividades delictivas.
Durante la investigación, la Policía encontró en los celulares conversaciones, videos intimidantes y material relacionado con diferentes víctimas de extorsión. Además, uno de los intervenidos aparece en imágenes portando armas de fuego de largo alcance y mantendría conexiones con otro ciudadano venezolano investigado por hechos de mayor gravedad.
Los tres detenidos permanecen bajo investigación por el presunto delito de extorsión y una posible vinculación con una banda criminal. La Policía indicó que también se desarrollarán investigaciones complementarias para determinar si alguno de ellos estaría relacionado con un caso de homicidio calificado ocurrido en mayo de este año.