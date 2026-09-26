Buscan a montañista australiano desaparecido en la Cordillera Huayhuash

Un montañista australiano, identificado en la entrevista como Jordan, es buscado tras desaparecer durante un recorrido por la Cordillera Huayhuash. Según Eric Albino Lliuya, presidente de Socorro Andino, el extranjero inició su travesía el pasado 14 de septiembre y tenía previsto culminarla el día 23.

Búsqueda se concentra en una ruta de alta exigencia

La alerta se activó luego de que el ciudadano australiano no abordara el vuelo que tenía previsto tomar el 24 de septiembre. Los familiares comunicaron la desaparición y se puso en marcha una operación de rescate, que actualmente se desarrolla en sectores como Queropalca, Mitucocha y Carhuacocha.

De acuerdo con la información recopilada por los rescatistas, el montañista habría sido visto por última vez en Mitucocha, donde estuvo acompañado por tres ciudadanos israelíes. La principal hipótesis de búsqueda apunta hacia la Ruta Alpina y sus alrededores, un trayecto considerado técnico y exigente, por donde transitan principalmente montañistas experimentados.

El presidente de Socorro Andino señaló que el extranjero realizó el recorrido por cuenta propia, sin guía ni agencia de turismo. Además, indicó que no contaría con un dispositivo localizador GPS, situación que dificulta las labores de búsqueda. Los rescatistas ya realizan operaciones en la zona para intentar ubicarlo.

La familia del montañista también participa en las gestiones. Según lo informado durante la entrevista, su padre viajará para sumarse a la búsqueda, mientras los equipos de rescate continúan recorriendo los sectores de la Cordillera Huayhuash donde podría encontrarse.