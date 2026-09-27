Cañete: competencia del “tobogán macho” reúne a decenas de visitantes

Una competencia extrema congregó a deportistas y visitantes en el distrito de Coayllo, en Cañete, como parte de las actividades por la festividad de la Fiesta del Níspero. El denominado “Tobogán Macho” reunió a participantes y público que llegaron desde diferentes localidades para presenciar esta jornada deportiva.

SOBRE LA COMPETENCIA

La competencia consiste en descender por una montaña de aproximadamente 300 metros de longitud. Los asistentes destacaron la adrenalina que genera observar a los deportistas durante el recorrido y señalaron que se trata de una actividad que atrae visitantes de Lima y otras zonas del país.

Durante la jornada, varios competidores realizaron el descenso ante la ovación del público. La actividad se realiza anualmente como parte de las celebraciones de la Fiesta del Níspero y se ha convertido en uno de los principales atractivos de esta festividad en Coayllo.

Visitantes que llegaron desde Lima invitaron a otras personas a conocer el distrito y participar de sus actividades tradicionales.