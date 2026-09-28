Senamhi lanza alerta: anuncia fuertes lluvias en la costa norte por El Niño

Ante la llegada del fenómeno de El Niño al Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una alerta por las fuertes lluvias que podrían registrarse en los próximos días en la costa norte del país.

En conversación con Panamericana Televisión, la jefa de la entidad, Grinia Ávalos, recordó que las lluvias comenzaron hace varios días. Además, señaló cuáles serían las zonas más afectadas.

“Las lluvias en esta parte del país se van a mantener. Tenemos un aviso vigente hasta mañana por lluvias de moderada a fuerte intensidad entre Tumbes y Piura. Las lluvias se han presentado desde el 22 de setiembre (…) Son lluvias totalmente atípicas para la temporada y responden a la influencia de El Niño, presente en las costas del Perú”, declaró.

MESES COMPLICADOS PARA EL PAÍS

De acuerdo con los estudios y pronósticos de la entidad, las lluvias continuarán afectando a varias zonas del país, por lo que el inicio de 2027 podría ser complicado para la población. “Es probable que entre Tumbes e Ica, principalmente, y en Lima tengamos lluvias por encima de lo normal entre enero, febrero y marzo de 2027”, indicó Ávalos.

Finalmente, la jefa del Senamhi reveló que la capital continuará registrando picos de altas temperaturas. Los termómetros podrían marcar entre 25 °C y 27 °C, por lo que hizo un llamado a la población a tomar las medidas necesarias para protegerse del calor.