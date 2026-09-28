Alerta en Tumbes: capturan a cinco presuntos disidentes de las FARC

Crece la alerta en la frontera norte tras la captura de cinco ciudadanos colombianos que presuntamente se identificaban como integrantes del denominado “Clan del Golfo”. Los sujetos fueron intervenidos completamente armados durante un operativo ejecutado por el grupo GRECCO de la DIRNIC en un inmueble ubicado en Zorritos, Tumbes.

Según las primeras investigaciones, los detenidos estarían vinculados presuntamente con los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión ilegal de explosivos. Durante la intervención se encontraron banderolas de color verde y blanco, además de elementos que serían alusivos a grupos armados colombianos. También se hallaron representaciones de Pablo Escobar.

Entre lo incautado figuran armas largas tipo escopeta, una mini Uzi abastecida, fusiles, dinero en efectivo y cuadernos con anotaciones de nombres y montos de dinero. Las autoridades habrían seguido los movimientos de los sospechosos durante varios días mediante el uso de drones, hasta concretar la intervención en el inmueble de Zorritos.

SUJETOS CONTINÚAN DETENIDOS

El experto en seguridad y terrorismo Pedro Yaranga señaló que la presión ejercida contra organizaciones criminales en Colombia y Ecuador podría generar desplazamientos hacia zonas fronterizas con menor control. Los cinco intervenidos permanecen detenidos en la DIVINCRI Tumbes, mientras continúan las investigaciones para determinar sus posibles vínculos con organizaciones criminales transnacionales y redes de delincuencia local.