¿Quién es “La Gocha”? Mujer habría ofrecido S/ 15 mil a sicario para matar a la “China Polo”

Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano señalado como asesino de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, confesó ante las autoridades su participación en el asesinato. El investigado, quien permanece internado en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz tras recibir un impacto de bala en la mandíbula, aseguró que una mujer conocida como “La Gocha” le habría ofrecido cerca de 15 mil soles para cometer el crimen.

Durante su declaración, Obispo Díaz sostuvo que conoció a la presunta autora intelectual mientras trabajaba como conductor de una aplicación de transporte. Según su versión, la mujer sería de Lurigancho y se dedicaría a preparar comidas. El investigado también señaló que esta habría sido la primera vez que realizaba un trabajo de este tipo.

El presunto sicario además reveló que habría contado con otros tres integrantes para ejecutar el ataque en Caraz: dos hombres y una mujer. De acuerdo con las investigaciones, estas personas tenían como función brindarle seguridad o “limpiar” la zona. Antes del crimen, el grupo habría seguido a Aponte durante su recorrido proselitista por Chimbote, donde Obispo Díaz no concretó el ataque debido al fuerte resguardo que acompañaba a la candidata, por lo que posteriormente la siguieron hasta Caraz.

REFUERZAN SEGURIDAD EN HOSPITAL

El Ministerio Público confirmó que Obispo Díaz reconoció formalmente su participación en los hechos, por lo que se reforzó la seguridad en los alrededores del hospital donde permanece internado y se evalúa su traslado a Lima. Mientras continúan las investigaciones para identificar a todos los involucrados, Lourdes Sacín, integrante del equipo de “China Polo”, expresó sus dudas sobre que las autoridades logren determinar al verdadero autor intelectual.