Cusco: reprograman para 2029 juicio por presunto abuso sexual contra menor

Un joven denunció una prolongada demora judicial en el caso de su hermana, quien habría sido víctima de abuso sexual en 2018, cuando tenía 17 años. Según relató, la denuncia fue presentada el 23 de mayo de ese año y, pese al tiempo transcurrido, el inicio del juicio oral había sido reprogramado hasta marzo de 2029. La decisión generó indignación entre los familiares, que exigen que el caso sea atendido con celeridad.

De acuerdo con la acusación, la entonces menor de edad habría sido agredida sexualmente por un vecino cuando este la trasladaba hacia su vivienda en un vehículo. La audiencia inicialmente estaba prevista para fines de septiembre de 2026, pero la familia se enteró de la nueva fecha al acudir al juzgado, donde se les informó que la diligencia había sido postergada por varios años más.

Tras conocerse el caso, la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, Elcira Farfán, informó que la audiencia será adelantada para octubre de este año. Explicó que el Consejo Ejecutivo dispuso el envío de tres juzgados colegiados para atender nuevamente los juicios orales relacionados con casos de violencia y sanción.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

De esta manera, según la autoridad judicial, los procesos que habían sido postergados por dos o tres años serán revisados para intentar adelantar sus audiencias desde el primero de octubre. La familia de la joven espera que esta nueva programación permita finalmente iniciar el juicio oral y esclarecer los hechos denunciados ocurridos hace más de ocho años.