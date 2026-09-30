Nazca: pediatra le quita celular a madre de familia y se pelea en consultorio

Una madre de familia en Nazca, denunció un presunto caso de agresión por parte de una pediatra del hospital Ricardo Cruzado Rivarola, luego de acudir con su menor hija para recibir atención médica.

Todo inició porque la madre y su menor hija llegaron doce minutos tarde a su cita y la doctora no quiso atenderlas en el momento, sino que les pidió esperar hasta el final de las citas del día. Al no ponerse de acuerdo, la madre de familia empezó a grabar a la médica con su celular, lo cual generó la molestia de la especialista.

En el video se observa que la pediatra se levanta de su escritorio e intenta arrebatarle el celular de la madre de familia y estalla la discusión entre ambas, todo ocurría frente a la mirada de la menor herida.

Tras divulgarse el video, el hospital Ricardo Cruzado Rivarola emitió un comunicado indicando que ya inició una investigación y en caso de comprobarse alguna falta, se tomaran las medidas del caso.

¿QUÉ DIJO LA PEDIATRA ACUSADA DE AGRESIÓN?

La pediatra Yolimar Serrano señaló que había aceptado atender a la señora pese a que llegó tarde, pero que debía esperar al último de las consultas, sin embargo, la madre de familia no quería esperar porque solo había demorado 12 minutos, así que sacó su celular y empezó a grabarla: “públicamente pido disculpas por arrebatarle su celular, pero ella no tenía derecho a grabarme”. Añadió que la madre de familia la agredió, le lanzó contra el escritorio dos veces y a insultarla.

MADRE DE FAMILIA ASEGURA QUE LA DOCTORA PERDIÓ EL CONTROL

La madre de familia explicó que llegó con su hija de 8 años con una herida en la cabeza, pero llegó 12 minutos tarde porque había un pasacalle que no las dejó pasar. Comentó que esperó 40 minutos, ya que había llegado tarde, y cuando vio que no había pacientes intentó que la doctora la atienda, pero no quiso hacerlo y dijo que debía esperar a los demás pacientes; sin embargo, la madre de familia dijo que esos pacientes estaban llegando tarde.

Luego, explicó que cuando increpó a la doctora esta se enojó y le dijo que se retire de su consultorio y amenazó con llamar a seguridad, eso molestó a la madre que sacó su celular para grabar a la especialista. La gresca creció hasta que la doctora le quitó el celular y le habría querido golpear con el estetoscopio en la cabeza, es allí que personal de seguridad y la técnica llegaron para detenerlas, pero aseguró que detuvieron a la doctora porque perdió el control.

Finalmente, la madre de familia dijo que tomará medidas legales e irá a la fiscalía a denunciarla penalmente, porque su hija podría tener repercusiones psicológicas tras este evento.