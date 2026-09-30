Cusco: salen a la luz nuevas imágenes de atropello múltiple que dejó un muerto

Nuevas imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento del atropello múltiple ocurrido en Cusco, donde una mujer perdió la vida y varios escolares resultaron heridos. En el video se observa a un numeroso grupo de peatones, entre ellos alrededor de una decena de menores, cruzando la calle cuando un vehículo aparece a gran velocidad y los embiste antes de que puedan llegar a la vereda.

Algunos transeúntes lograron advertir la presencia del vehículo y reaccionaron a tiempo, pero varios peatones quedaron tendidos sobre la vía. Tras el impacto, testigos se acercaron para auxiliar a los heridos, mientras otras personas corrieron hacia el automóvil para impedir que la conductora abandonara el lugar. Según testigos, tuvieron que detener el vehículo para evitar una eventual fuga.

El hecho generó indignación entre los padres de familia de las instituciones educativas Diego Quispe y Virgen de Fátima, quienes realizaron un plantón frente al Ministerio Público para exigir una sanción severa. Los manifestantes sostienen que la conductora habría cruzado la luz roja y cuestionaron que sus hijos hayan quedado expuestos a las consecuencias del accidente.

PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA

En tanto, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Martha Morales, de 54 años, por el presunto delito de homicidio culposo. El requerimiento deberá ser evaluado por el Poder Judicial, que determinará el plazo que corresponda dentro del proceso. Mientras tanto, Morales permanece detenida en la Unidad de Policía de Investigación de Accidentes de Tránsito de Cusco.