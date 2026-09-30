Colapsa escenario durante actividad de Somos Perú en Cajamarca

Momentos de tensión se vivieron durante una actividad de cierre de campaña de Somos Perú en Cajamarca, luego de que parte de la estructura instalada en el Campo Ferial Fongal colapsara frente a los asistentes. El incidente ocurrió este miércoles durante una actividad vinculada a la agrupación política.

De acuerdo con las imágenes difundidas, algunos asistentes se acercaron para intentar retirar los elementos de la estructura que quedaron en el suelo tras el desplome. El hecho generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar.

Partido se pronunció

Somos Perú informó que una persona resultó con heridas leves y recibió atención médica tras el incidente. Según el pronunciamiento del comité distrital, el desplazamiento de la parte posterior del escenario se habría producido debido a la llovizna y las fuertes ráfagas de viento registradas durante la actividad.

Las circunstancias del colapso deberán ser evaluadas para determinar las condiciones en las que fue instalada la estructura y establecer qué ocurrió durante el desarrollo de la actividad política. Las imágenes del incidente continúan siendo revisadas para conocer mayores detalles de lo sucedido.