Incremento de arañas caseras preocupa ante aumento de temperaturas

El aumento de las temperaturas asociado al fenómeno El Niño podría generar una mayor actividad de las arañas caseras dentro de las viviendas. Especialistas explicaron que estos animales, cuya actividad suele ser nocturna, podrían aparecer también durante el día debido a una mayor disponibilidad de alimento.

Las arañas caseras pueden esconderse detrás de muebles, cuadros, techos y en otros rincones oscuros. Son de color marrón o pardo, miden entre 2 y 3 centímetros y presentan una estructura similar a un violín invertido en la zona de la cabeza, característica que ayuda a identificar la especie.

Los especialistas recomiendan mantener una limpieza constante y sacudir cuidadosamente la ropa y los zapatos antes de utilizarlos. Una mordedura puede ocurrir cuando la araña queda atrapada entre la prenda y el cuerpo, provocando inicialmente un dolor intenso, además de enrojecimiento y cambios en la pigmentación de la piel.

Ante una mordedura, se recomienda acudir de inmediato a un establecimiento de salud y no esperar a que los síntomas empeoren. Según el reporte mencionado del CDC del Ministerio de Salud, en lo que va del año se han registrado 974 casos y dos defunciones. El Minsa distribuye el antídoto a nivel nacional, el cual solo debe ser administrado por personal de salud.