Ayacucho: investigan entrega de bebé de 22 días tras contacto entre mujeres por redes sociales

Una bebé de apenas 22 días permanece en una residencia de acogida de Huamanga, Ayacucho, mientras la Fiscalía investiga las circunstancias en las que habría sido entregada de manera informal a otra mujer, luego de que ambas se contactaran a través de redes sociales.

El caso se conoció después de que una mujer llegara con la bebé al Hospital de Apoyo San Francisco, ubicado en la provincia de La Mar. La menor fue derivada con un diagnóstico de sepsis, pero la mujer no presentó documentos que acreditaran su identidad ni la de la niña. Ante esta situación, el personal de salud comunicó el caso a la Policía y posteriormente a la Fiscalía.

DECLARACIÓN

Durante su declaración, la mujer manifestó que había contactado a la presunta madre biológica mediante redes sociales. La Fiscalía mantiene en reserva la identidad de las personas involucradas mientras continúa con las diligencias. La mujer que llevó a la bebé fue liberada luego de prestar declaración, pero continúa siendo investigada.

Hasta el momento, no se ha confirmado mediante una prueba de ADN que la mujer señalada sea la madre biológica. Las autoridades continúan realizando las diligencias para determinar las circunstancias en las que la bebé fue entregada y establecer las responsabilidades que correspondan. Mientras tanto, la menor permanece bajo protección.