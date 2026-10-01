Fallece adulta mayor herida en ataque armado contra la ‘China Polo’ tras 19 días hospitalizada

Olimpia Pachas Osorio falleció luego de permanecer 19 días internada en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, tras resultar herida durante el ataque armado ocurrido en el mercado La Explanada de Caraz. La mujer se encontraba junto a Susy Aponte, conocida como “La China Polo”, cuando se produjo el ataque.

El médico que atendió a la víctima explicó que Pachas ingresó a sala de operaciones con una alteración de su estado de conciencia y posteriormente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Pese a las expectativas de recuperación, su estado de salud se complicó y finalmente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con el personal médico, una de las balas ingresó al tórax y otra quedó alojada en el fémur. Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado a la morgue y posteriormente pasó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y determinar con precisión las causas del fallecimiento.

ÚLTIMO ADIÓS

La hija de Olimpia Pachas señaló que los restos de su madre serán trasladados a Caraz, donde recibirán el último adiós. Recordó que era una mujer trabajadora y que se encontraba realizando sus actividades habituales cuando ocurrió el ataque. Con su muerte, ya son dos las personas fallecidas como consecuencia del hecho registrado en el mercado La Explanada de Caraz.