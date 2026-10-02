Atención electores: Multas de hasta 110 soles por no votar este domingo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el voto es obligatorio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de este domingo 4 de octubre.

Las sanciones económicas varían según el nivel socioeconómico de la localidad indicada en el DNI, basado en la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Montos de las multas por no votar

La clasificación del distrito determina el monto de la multa:

- Distrito no pobre S/ 110.00

- Distrito pobre S/ 55.00

- Distrito de extrema pobreza S/ 27.50

Multas para miembros de mesa

Los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa (titulares o suplentes) que no asistan a cumplir su deber cívico recibirán una multa única de S/ 275.00, equivalente al 5% de la UIT. Esta penalidad también aplica para aquellos electores que estén en la fila y se nieguen a integrar la mesa de sufragio si se les solicita.

Cabe señalar que, si un miembro de mesa no asiste a ejercer su cargo y tampoco acude a votar, se le impondrán ambas multas de forma acumulativa.