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02/10/2026

Atención electores: Multas de hasta 110 soles por no votar este domingo

Las sanciones económicas varían según el nivel socioeconómico de la localidad indicada en el DNI.



El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el voto es obligatorio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de este domingo 4 de octubre.

Las sanciones económicas varían según el nivel socioeconómico de la localidad indicada en el DNI, basado en la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Montos de las multas por no votar

La clasificación del distrito determina el monto de la multa:

- Distrito no pobre S/ 110.00

- Distrito pobre S/ 55.00

- Distrito de extrema pobreza S/ 27.50

Multas para miembros de mesa

Los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa (titulares o suplentes) que no asistan a cumplir su deber cívico recibirán una multa única de S/ 275.00, equivalente al 5% de la UIT. Esta penalidad también aplica para aquellos electores que estén en la fila y se nieguen a integrar la mesa de sufragio si se les solicita.

Cabe señalar que, si un miembro de mesa no asiste a ejercer su cargo y tampoco acude a votar, se le impondrán ambas multas de forma acumulativa.


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